Unfall mit E-Scooter in Ulm: Fußgängerin wird angefahren und verletzt sich

Verbotswidrig soll eine 19-Jährige auf dem Gehweg gefahren und von hinten eine Frau angefahren haben. Die 63-Jährige stürzte und musste ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Ulm ist eine 63 Jahre alte Fußgängerin verletzt worden. Nach Polizeiangaben stieß die Frau mit einer 19-Jährigen zusammen, die auf einem E-Scooter unterwegs war.

Der Unfall ereignete sich demnach kurz nach 15 Uhr in der Neuen Straße. Die 19-Jährige sei dort mit einem E-Scooter verbotswidrig auf dem Gehweg gefahren, heißt es im Polizeibericht. Dort sei sie von hinten gegen die 63-Jährige gefahren. Die sei daraufhin zu Boden gestürzt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. An dem E-Scooter entstand laut Polizei kein Schaden. (AZ)