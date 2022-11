Unfall mit Lastwagen in der Blaubeurer Straße: Autofahrer wird verletzt

An einer Ampel kommt es in der Blaubeurer Straße in Ulm zu einem Unfall. Ein Autofahrer wird dabei verletzt.

Bei einem Unfall am Mittwoch in der Blaubeurer Straße in Ulm ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 7000 Euro.

Demnach war ein 51-Jähriger gegen 8.30 Uhr in einem Toyota auf der Blaubeurer Straße in Richtung Blaubeurer-Tor-Ring unterwegs. An einer Ampel hielt er an. Ein nachfolgender 43-jähriger Fahrer eines Klein-Lkws reagierte darauf anscheinend zu spät und fuhr auf den Toyota auf.

Unfall in Ulm: 51-Jähriger Autofahrer wird verletzt

Rettungskräfte behandelten den verletzten 51-Jährigen an der Unfallstelle. Die Polizei Ulm (Telefon: 0731/1880) nahm die Ermittlungen auf und klärt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Toyota auf 5000 Euro, den Schaden am Klein-Lkw auf 2000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Anscheinend waren sich die Unfallbeteiligten der Polizei gegenüber nicht einig, ob der Fahrer des Toyotas bei Gelb oder Rot an der Ampel hielt. Laut Polizei ordne aber bereits das gelbe Licht einer Ampel an, vor der Kreuzung auf das nächste Zeichen zu warten. (AZ)