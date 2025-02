Unfall mit Straßenbahn am Ulmer Eselsberg: 14-Jährige wird leicht verletzt

Eine 14-Jährige ist nach Angaben der Polizei am Montagabend, gegen 17.15 Uhr, an der Haltestelle Hasenkopf am Ulmer Eselsberg von einer Straßenbahn erfasst worden. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Dienstagmorgen auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Er bestätigt Medienberichte, wonach das Mädchen einen keinen Kopfhörer getragen haben soll. „Sie ist über die Straßenbahntrasse gelaufen und hat auf die Straßenbahn nicht geachtet“, so der Polizeisprecher.

Der 38 Jahre alte Straßenbahnfahrer soll noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Fahrgäste seien nicht verletzt worden. Gegen 18.45 Uhr wurde die Sperrung der Trasse wieder aufgehoben. Die Ermittlungen dauern an. (AZ/dpa)