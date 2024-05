Unfall mit Straßenbahn: Autofahrerin kracht gegen Tram in Ulm

In der Ulmer Weststadt übersieht wohl eine Autofahrerin eine Straßenbahn beim Abbiegen und es kommt zum Unfall.

Eine Autofahrerin ist am Montagvormittag in Ulm mit einer Straßenbahn kollidiert. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von knapp 30.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 37-Jährige um 10 Uhr mit ihrem Opel in der Wagnerstraße unterwegs. Dort wartete sie an einer Ampel. Als die Ampel auf Grün umschaltete, wollte sie nach links in die Elisabethenstraße abbiegen. Dabei achtet sie wohl nicht auf eine Straßenbahn. Die fuhr links neben ihr in der Wagnerstraße. Der 60-jährige Fahrer der Straßenbahn versuchte wohl noch zu bremsen, konnte den Unfall aber nicht mehr vermeiden. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Opel Corsa auf 8000 Euro, den an der Tram auf 20.000 Euro. (AZ)