Unfall mit Straßenbahn nahe Theater: 62-jähriger Autofahrer wird schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Dienstagabend in der Nähe des Ulmer Theaters ist ein 62-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer der Tram erlitt leichte Verletzungen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war der 62-Jährige um 19.40 Uhr in der Neutorstraße unterwegs. Er fuhr mit seinem Renault Trafic von der Karlstraße kommend in Richtung Olgastraße. Auf Höhe des Ibis-Hotels sei er nach links abgebogen. Dabei übersah er wohl die Straßenbahn, die in der Neutorstraße links neben ihm in Richtung Olgastraße fuhr.

Durch die Kollision auf der Straßenbahntrasse erlitt der Renault-Fahrer schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der 48-jährige Straßenbahnfahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Verkehrspolizei Laupheim stellte bei ihren Ermittlungen fest, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Deshalb musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro am Renault sowie etwa 60.000 Euro an der Straßenbahn.

Ein Abschlepper barg das Auto. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Neutorstraße bis etwa 21.30 Uhr komplett gesperrt werden. Die Straßenbahn konnte noch bis ins Depot fahren. (AZ)