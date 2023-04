Unfall mit Straßenbahn vor der Uni Ulm: Autofahrerin missachtet Wendeverbot

Vor der Universität Ulm ist am Mittwochmorgen ein Unfall mit einer Straßenbahn passiert. Eine Autofahrerin wollte wenden, obwohl das da eigentlich nicht erlaubt ist.

Nach Polizeiangaben unverletzt überstand am Mittwochmorgen eine Citroën-Fahrerin einen Verkehrsunfall vor der Universität Ulm.

Gegen 7.15 Uhr war die 39-Jährige auf der Albert-Einstein-Allee in Richtung Blaustein unterwegs, um dann an der Kreuzung mit der Staudingerstraße zu wenden. Dabei missachtete sie das ausgeschilderte Wendeverbot und übersah die Straßenbahn, die von hinten kam.

Durch den Zusammenstoß wurde der Citroën einige Meter vor der Straßenbahn hergeschoben. Die Airbags schützten die Fahrerin vor dem Seitenaufprall, Rettungsdienst und Notarzt wurden alarmiert und konnten nach einer Untersuchung der Fahrerin vor Ort die Rückfahrt antreten. Der Straßenbahnfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt.

Für die Rettungsarbeiten war die Albert-Einstein-Allee zeitweise gesperrt. Aus Richtung B10 bildete sich ein Rückstau, der bis auf den Berliner Ring reichte, auch Linienbusse mussten umgeleitet werden. Ein Abschleppwagen musste den Citroën bergen, die Straßenbahn konnte in vorsichtiger Fahrt zurück in ihr Depot gefahren werden. Rund eine Stunde nach dem Unfall war die Unfallstelle wieder geräumt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit mehreren Zehntausend Euro an.