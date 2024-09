Unfall mit vier Promille: Autofahrer flüchtet nach Kollision in Ulm

Ein 46-Jähriger soll am Mittwoch mit vier Promille Alkohol einen Unfall in Ulm verursacht haben und danach geflüchtet sein. Nachdem ein Zeuge ihn verfolgt hatte, kam er an die Unfallstelle zurück. Nun wird gegen den Mann ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 33-Jährige gegen 17.30 Uhr mit ihrem Opel die Karlstraße. An der Kreuzung zur König-Wilhelm-Straße hielt sie an einer roten Ampel an. Zeitgleich parkte auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Fiat-Fahrer rückwärts aus. Dabei stieß er zweimal mit seinem Heck gegen die Front des Opels.

Obwohl Zeugen gegen die Scheibe des Fiats klopften, fuhr der Fahrer in Richtung König-Wilhelm-Straße davon. Daraufhin verfolgte ein 48-jähriger Pkw-Fahrer den Flüchtigen. Der Zeuge holte den 46-Jährigen ein und konnte ihn wohl überzeugen, mit zur Unfallstelle zurückzukehren.

Als Beamte den Unfall aufnahmen, bemerkten sie beim 46-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch. Daraufhin führten sie einen Alkoholtest durch. Der ergab laut Polizei einen Wert von über vier Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 46-Jährige keinen Führerschein besaß.

Der 46-Jährige musste sein Auto stehen lassen und mit zur Polizeiwache kommen. Dort wurde ihm von einem Arzt Blut abgenommen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. Die Polizei Ulm schätzt den Schaden am Opel auf 200 Euro. (AZ)