Unfall nach Verfolgungsjagd mit der Polizei auf B10: Westringtunnel gesperrt

Im Westringtunnel auf der B10 in Ulm ist ein Unfall passiert. Der Tunnel ist aktuell gesperrt.

Im Westringtunnel auf der B10 in Ulm ist am Freitag nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ein Unfall passiert. Der Tunnel ist in Richtung Blaubeurer Ring gesperrt.

Nach einem Unfall am Freitagvormittag auf der B10/B28 in Ulm war der Westringtunnel für mehrere Stunden in Richtung Blaubeurer Ring gesperrt. Das teilte die Ulmer Polizei auf Nachfrage mit. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Streife einen Autofahrer im Bereich des Bismarckrings auf der B10/B28 kontrollieren. Der aber wollte sich wohl der Kontrolle entziehen und flüchtete vor der Polizei. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Die Streife nahm daraufhin die Verfolgung auf. Dabei kam es dann im Westringtunnel zum Unfall, bei dem beide Fahrzeuge schädigt wurden. Beim zunächst flüchtigen Fahrer soll es sich um einen 19-Jährigen handeln. Warum er die Flucht ergriff, war zunächst unklar. Die Hintergründe sollen noch ermittelt werden, heißt es. Zur Unfallaufnahme wurde der Tunnel daraufhin in Richtung Blaubeurer Ring gesperrt. Gegen 12.30 Uhr gab die Polizei bekannt, dass die Unfallstelle geräumt war. In Fahrtrichtung Neu-Ulm war der Tunnel durchgehend frei befahrbar. Verletzt wurde wohl niemand. (AZ) Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

