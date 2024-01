Unfall ohne Fahrerlaubnis: Auf der Ulmer Nordtagente hat es gekracht

Zahlreiche Airbags schützten die Fahrerin. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei aber fest, dass der 37-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall auf der Ulmer Nordtangente. Gegen 14 Uhr war ein 37-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes zwischen dem Industriegebiet Jungingen und Böfingen unterwegs.

Kurz nach dem Industriegebiet kam der Wagen bergab in einer Linkskurve erst nach rechts ins Bankett und überquerte dann beim Gegenlenken die komplette Fahrbahn. Nach rund einhundert Metern stach die Front des Mercedes in der Böschung ein und das Auto drehte sich entgegen der Fahrtrichtung. Das Heck des Mercedes steckte schließlich in der nach oben ansteigenden Böschung eines angrenzenden Ackers, die Vorderräder standen auf der Fahrbahn und die Fahrzeugmitte schwebte über dem Entwässerungsgraben.

Der Rettungsdienst konnte bei dem Fahrer und seinen Mitfahrern keine Verletzungen feststellen, zahlreiche Airbags hatten sie geschützt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 37-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Für die Unfallermittlungen und die Bergung des Mercedes musste eine Fahrspur gesperrt werden, Polizisten regelten den Verkehr so, dass beide Fahrtrichtungen abwechselnd die Unfallstelle passieren konnten. Es kam zeitweise zu Stauungen, nach knapp eineinhalb Stunden hatte ein Abschleppwagen das Unfallfahrzeug geborgen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 40.000 Euro an.