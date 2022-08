Unfall ohne Helm in Ulm: Radfahrer erleidet schwere Verletzungen

Ein 62-jähriger Radler ist in Ulm schwer gestürzt. Sein Fahrrad wies kaum Unfallspuren auf. Der Radfahrer selbst aber erlitt schwere Verletzungen.

Ein 62 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagmorgen in Ulm gestürzt. Er zog sich dabei nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen zu. Einen Helm soll er nicht getragen haben.

Gegen 7.45 Uhr fuhr der 62-Jährige mit seinem Fahrrad in der Prittwitzstraße. Beim Abbiegen in die Säntisstraße blieb er wohl mit seinem Pedal am Boden hängen und kam deshalb zu Fall. Der Mann stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wies kaum Unfallspuren auf, ein Sachschaden ist laut Polizei nicht entstanden. (AZ)