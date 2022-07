Ulm

vor 17 Min.

Unfallgefahr und Tram-Takt: Das ändert sich in der Olgastraße in Ulm

Lokal Abbiegeverbot, Wendestelle, Schienenreparatur, einspurige Abschnitte: Auf der Ulmer Olgastraße stehen Veränderungen an. Im August gibt es Einschränkungen.

Von Sebastian Mayr

Die Straßenbahnlinie 2 hat in den vergangenen Jahren viel Arbeitskraft der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm gebunden. Inzwischen ist die Linie 1 an einigen Stellen sanierungsbedürftig, die Arbeiten beginnen in der Olgastraße. Dort wollen die SWU auch die Voraussetzungen für einen engeren Takt schaffen. Gleichzeitig will die Stadt dort eine Kreuzung sicherer gestalten. Am 1. August geht es los, den gesamten Monat gibt es Einschränkungen für den Autoverkehr. Von 10. bis 28. August fahren Busse anstelle der Straßenbahn.

