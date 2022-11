Unfug in Ulm: Aschenbecher und Europalette auf Autos abgestellt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in Ulm Autos beschädigt worden. Die Art und Weise der Sachbeschädigung ist eher ungewöhnlich.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag Schaden an zwei Autos angerichtet. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagmittag, 13 Uhr, wurde in der Magirus-Deutz-Straße in Ulm eine Europalette auf das Dach eines VWs abgestellt. Hinter dem VW stand ein Opel. Auf diesen stellte der Täter einen Standaschenbecher aus Metall. Dadurch entstanden jeweils Kratzer im Lack. Die Polizei Ulm (Telefon: 0731/1880) schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf jeweils 1000 Euro. (AZ)