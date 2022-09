Ungebetener Partygast stiehlt Schuhe und beißt Mann

Ungebeten besucht ein Mann eine Party, stiehlt Schuhe und eine Tasche und rennt dann davon. Gäste holen ihn ein. Doch wo ist das Diebesgut?

Einige hundert Meter weit haben mehrere Partygäste in der Nacht auf Samstag einen Dieb in der Ulmer Innenstadt verfolgt, bis dem Übeltäter die Puste ausging. Er blieb stehen – und biss einem Verfolger, der ihn festhielt, in die Hand.

Zuvor war der Mann gegen 2 Uhr uneingeladen auf eine Party in einem Büro in der Ulmer Innenstadt gegangen, auf die er wohl zufällig im Vorbeigehen aufmerksam geworden war. Der 26-Jährige nahm dort ein Paar Schuhe und eine Sporttasche an sich und wollte das Gebäude wieder verlassen. Dabei bemerkte ihn ein Partybesucher und schlug Alarm. Mehrere Gäste verfolgten den Dieb und holten ihn ein. Der 26-Jährige biss einem Verfolger in die Hand. Einen Teil des Diebesguts hatte er bei sich, die Sporttasche aber fehlte. Wo sie abgeblieben war, wollte er der Polizei trotz eindringlicher Befragung nicht sagen. Vielmehr bestritt er, mit dem Diebstahl etwas zu tun zu haben. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl. (AZ)