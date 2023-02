Ungefragt umarmt: 20-Jährige wird am Ulmer Hauptbahnhof sexuell belästigt

Zeugen hatten die Bundespolizei verständigt, nachdem sie auf den Sachverhalt aufmerksam wurden. Nun laufen die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung.

Eine 20-Jährige ist am Sonntag am Ulmer Hauptbahnhof sexuell belästigt worden. Das teilt die Bundespolizei am Montag mit.

Laut aktuellen Erkenntnissen der Ermittler soll ein 24-Jähriger aus Somalia der Frau zu nah gekommen sein, als er sie am Hauptbahnhof offenbar ungefragt umarmte. Bisherigen Ermittlungen zufolge, wollte er die Frau überreden, nicht davonzulaufen.

Zeugen, die auf den Sachverhalt aufmerksam wurden, hatten die Bundespolizei verständigt, heißt es. Den eingesetzten Beamten sei es gelungen, den Täter noch vor Ort festzustellen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung dauern an. (AZ)