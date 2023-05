Uni Ulm macht's wieder möglich: Mit dem Kuscheltier ins Krankenhaus

Nach mehreren Jahren Pause freuen sich die studentischen „Teddy-Docs“ darauf, wieder Kinder mit ihren Kuscheltieren in der Ulmer Teddyklinik begrüßen zu dürfen.

Mit der zweitägigen Aktion im Bürgerzentrum Eselsberg wollen Studentinnen und Studenten der Uni Ulm Kindergartenkindern die Angst vor einem Krankenhausaufenthalt oder Arztbesuch nehmen.

Bei der offenen Sprechstunde am Dienstag, 23. Mai, von 13.30 bis 16.00 Uhr können Kinder und Eltern ohne Anmeldung vorbeischauen. Ganz spielerisch begleiten die drei- bis siebenjährigen Kinder ihre kranken Puppen, Teddys oder Kuscheltiere bei medizinischen Behandlungen und helfen aus der „Elternperspektive“ aktiv mit. So werden Berührungsängste vor medizinischen Behandlungen bei den Kleinen abgebaut und der Ablauf im Krankenhaus erklärt.

Denn in einem an eine echte Klinik angelehnten Aufbau untersuchen die jungen Teddyeltern unterstützt von insgesamt rund 80 Medizinstudierenden ihre flauschigen Freunde. Außerdem helfen sie beim „Röntgen“ von Knochenbrüchen oder bestimmen im Labor die „Blutgruppe“ ihres Kuscheltiers, bevor im „Operationssaal“ große und kleine Notfälle teddymedizinisch versorgt werden. Für den Heimweg können in der Apotheke bekannte hochwirksame Medikamente wie „Smarticillin“ oder „Bonbonin“ abgeholt werden, damit einer schnellen Genesung der kleinen Kuschelfreunde nichts mehr im Weg steht.

Ulmer Teddyklinik - am Dienstagnachmittag für alle offen

Bereits zum 13. Mal veranstalten Studierende der Fachschaft Medizin die Ulmer Teddyklinik. Wie in den Jahren vor der Pandemie ist an beiden Vormittagen (23. und 24. Mai) ausschließlich für Kindergärten aus Ulm, Neu-Ulm und der Umgebung geöffnet. Am Dienstagnachmittag sind Kinder und Eltern oder Großeltern ohne Anmeldung eingeladen. (AZ)