Ulm

vor 29 Min.

Uniklinik will neues Bettenhaus errichten und dafür 150-jährige Eichen fällen

Plus Das Klinikum wird an vielen Stellen saniert, für bis zu 20 Jahre könnten Patienten provisorisch untergebracht werden. Doch ein Waldstück müsste weichen.

Von Sebastian Mayr

Womöglich liegt es auch am Wort, dass der Ärger so heftig entbrannt ist: Für ein Interimsgebäude des Universitätsklinikums Ulm sollen sieben alte Eichen gefällt werden, die 120 bis 150 Jahre alt sind. Das Provisorium könnte aber 20 Jahre in Betrieb bleiben, manche glauben sogar an eine längere Zeit. Ein renommierter Forstwissenschaftler hält die Entscheidung dennoch für falsch. Und auch andere sehen die Pläne kritisch. Lassen sich für künftige Baumaßnahmen andere Lösungen finden?

