Uniklinik wischt eine "Zerschlagung" des RKU vom Tisch

Lokal Beschäftigte der RKU befürchten eine Zerschlagung der Einrichtung zum Nachteil der Mitarbeitenden. Die Uniklinik Ulm will nun verschiedene Optionen prüfen.

Von einer „Zerschlagung“ des RKU, wie seitens des Betriebsrats befürchtet wird, könne keine Rede sein. Dies teilt die Leitung der Uniklinik nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Das Uniklinikum stehe bezüglich der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Uniklinikum und RKU in vertrauensvollem Austausch mit dem RKU-Betriebsrat. Der Betriebsrat hat daraufhin zu einer Betriebsversammlung im Hörsaal des RKU am kommenden Donnerstag, 21. Juli, eingeladen.