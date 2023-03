Marihuana und Plantage im Stadel: Polizei fasst mutmaßliche Drogenbrüder

Bei zwei Brüdern aus Ulm und dem Kreis Unterallgäu findet die Polizei kiloweise Marihuana und eine Aufzuchtlage. Einer der beiden sitzt jetzt sogar in Haft.

Zwei Brüder aus Ulm und dem Landkreis Unterallgäu stehen im Verdacht, Cannabis angebaut und damit gehandelt zu haben. Am Mittwoch wurden ihre Wohnungen sowie ein Feldstadel von der Polizei durchsucht. Dabei sind Marihuana im Kilogrammbereich und eine Aufzuchtanlage gefunden worden, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilen.

Einer der Brüder, ein 35-Jähriger aus dem Kreis Unterallgäu, sitzt nun in Untersuchungshaft. Es soll sein Feldstadel in einer Gemeinde im Kreis Unterallgäu gewesen sein, in dem das Marihuana und die Aufzuchtanlage mit zahlreichen Cannabispflanzen entdeckt wurde. Daher habe sich gegen ihn der Verdacht des Betäubungsmittelhandels erhärtet, so die Ermittler. Er wurde auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Memmingen einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ.

Zwei Brüder stehen im Verdacht, Marihuana angebaut und damit gehandelt zu haben. Foto: PP Schwaben Süd/West

Bei seinem 39-jährigen Bruder hätten die Beamten bei der Durchsuchung lediglich eine kleine Menge an Marihuana sichergestellt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen sei er daher vor Ort wieder entlassen worden, heißt es. (AZ)