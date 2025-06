Auch Musiker aus Ulm und Unterfahlheim sind Blasmusik-Europameister

Seit dem Deutschen Musikfest, das kürzlich in Ulm und Neu-Ulm stattfand, darf sich nicht nur der Musikverein Bubenhausen Europameister nennen, sondern auch zwei Musiker aus Ulm und einer aus Unterfahlheim. Die Drei sind Teil der Gruppe Feststadelmusikanten, die sich in der höchsten Kategorie der EM Böhmisch-Mährische Blasmusik durchsetzen konnte.

Bei dem durch den Internationalen Musikbund CISM ausgetragenen Wettbewerb holten sich die Feststadelmusikanten den Titel in der Höchststufe mit satten 95,7 von 100 möglichen Punkten. Eine eindrucksvolle Leistung. Einerseits, weil die Kapelle ursprünglich als Spaßformation gestartet war, andererseits weil die neun Musiker aus ganz unterschiedlichen Orten kommen.

Gründer Tizian Foag war 2019 auf der Suche nach Mitmusikanten, um beim Stadelfest 2019 in Konzenberg für die musikalische Unterhaltung zu sorgen. Dazu hatte er seine Kontakte durchstöbert. Ein paar Telefonate später trafen sich neun Musiker, studierten ein Abendprogramm ein und wurden schon beim Stadelfest für weitere Auftritte angefragt. Aus diesem ersten Auftritt ergab sich dann auch ein Name für die neue Formation: Die „Feststadelmusikanten“ waren geboren.

Drei Musiker aus der Region spielen bei den Feststadelmusikanten

Unter den neun Musikern, die Foag angefragt hatte, waren auch der 32-jährige Posaunist Christoph Hillebrand aus Unterfahlheim sowie der 25-jährige Trompeter Alexander Dollmann und der 26-jährige Schlagzeuger Lukas Rikanovic aus Ulm.

Bei den Feststadelmusikanten ist die Freude über den Titel noch immer groß. Sie schreiben in einer Mitteilung: „Auch wenn die Musiker in unterschiedlichen Musikvereinen ihre ersten Schritte gemacht haben, haben sie doch eines gemeinsam: die Leidenschaft für Musik, getreu ihrem Motto: ‚Jung. Dynamisch. Blasmusik!‘“ Der Titel sei eine offizielle Anerkennung für den Probenfleiß, eine Bestätigung dafür, dass man auf dem richtigen Weg sei und – so hoffen sie – öffne auch Türen für viele weitere Auftritte, nicht nur in Schwaben. Noch in diesem Jahr erscheint die zweite CD der Band. (AZ)