Ulm

06:15 Uhr

Unterwegs mit dem Fahrrad: Wo in Ulm noch Luft nach oben ist

Plus Sechs Fahrradstraßen führen durch Ulm, dazwischen klaffen Lücken. Der Fuß- und Radentscheid will das ändern. Beispiele problematischer Orte und guter Lösungen.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Noch in diesem Jahr wird der Gemeinderat entscheiden, ob Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in der Münchner Straße eine eigene Spur bekommen werden. Es wäre das erste Mal, dass der Gemeinderat einer zentralen Autoachse spürbar Platz wegnimmt und ihn den Menschen zuschlägt, die auf zwei Rädern unterwegs sind. Ob es so weit kommt, ist offen. Für die Aktiven vom Fuß- und Radentscheid in Ulm ist die Straße bisher ein Beispiel für die Probleme in der Stadt. Unterwegs mit dem Fahrrad – zu problematischen Orten und zu Wegen, die gut gelöst sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen