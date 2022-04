Kind alleine im Bus: Siebenjähriger "Bus-Fan" beschäftigt die Polizei

Ein derartiger Einsatz kommt auch bei der Ulmer Polizei nicht jeden Tag vor. Die Reiselust eines siebenjährigen "Bus-Fans" endet offensichtlich unerwartet.

Ulmer Polizisten haben am Donnerstag einen nicht alltäglichen Einsatz erlebt. Ein sieben Jahre alter Junge war alleine in einem Linienbus gesessen. Auch noch, als der Bus eigentlich Feierabend gehabt hätte und zurück in die Garage sollte.

Gegen 19 Uhr erhielten die Beamten daher den Auftrag, nach Unterweiler zu fahren. Dort war zum Arbeitsende, nach dem Abstellen eines Linienbusses, noch immer der Siebenjähriger alleine im Fahrzeug verblieben. Der Junge verriet seinen Namen nicht und wollte weiter nach Ulm fahren.

Vor Ort sprachen die Polizisten mit dem Jungen und brachten in Erfahrung, dass er ein Bus-Fan ist und gerne Rundfahrten macht. Allerdings hatte er bei dieser Linie nicht damit gerechnet, dass der Bus zurück zur Garage fährt.

Die Beamten brachten den siebenjährigen Reise-Fan zurück zu seinem Wohnort und übergaben in seiner Mutter. (AZ)