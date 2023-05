Ulm

vor 52 Min.

Unverpackt-Laden Ora d'Oro droht das Aus: Neue Räume werden gesucht

Der Chef sieht den Standort seines Unverpackt-Laden Ora d'Oro am Metzgerturm für nicht mehr geeignet an und sucht eine Alternative.

Plus Der Mietvertrag endet, ein neuer Laden ist bisher nicht in Sicht. Ora-d'Oro-Chef Anthony Saad macht sich ernste Sorgen. Dabei hatte es so gut ausgesehen.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Leichte Zeiten kennt Anthony Saad eigentlich gar nicht. Eröffnet hat er seinen Unverpackt-Laden in Ulm im April 2020, also mitten in der Corona-Pandemie. Die war noch nicht überstanden, als der studierte Maschinenbau-Ingenieur die alleinige Leitung übernahm. Heute sagt der Geschäftsmann: "Der Laden läuft." Doch wie lange noch? Wenn sich nicht bald eine Lösung findet, muss Saad trotz des Erfolgs aufgeben.

Schon seit zwei Jahren sucht Anthony Saad, der einst aus dem Libanon nach Deutschland kam und hier in der Vergangenheit bei Autokonzernen gearbeitet hat, nach neuen Räumen. Der bisherige Standort des Ladens Ora d'Oro Unter der Metzig lockt kaum Laufkundschaft, zudem passt der Schnitt der Räumlichkeiten nicht optimal zu den Anforderungen. Etwa, weil das Lager auf einer anderen Etage liegt. Saad würde gerne in ein Geschäft irgendwo zwischen Wengengasse und Frauenstraße ziehen. "In diesem Band sind die Leute unterwegs, die so einen Laden suchen", ist er überzeugt. Was erst ein Wunsch war, ist jetzt zwingend nötig. Der bisherige Mietvertrag läuft nur noch bis Ende August. Wenn Saad nicht rechtzeitig eine Nachfolgelösung findet, muss er schließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen