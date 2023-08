Ulm

Unverpackt-Laden Ora d'Oro schließt: "Ein Verlust für Ulm und Neu-Ulm"

Der Unverpackt-Laden Ora d'Oro in Ulm schließt am 19. August endgültig.

Plus Mit Ora d'Oro schließt der einzige Unverpackt-Laden im Raum Ulm. Wirklich etwas gegen den Müll zu unternehmen, ist laut dem Betreiber "nicht von der Stadt gewünscht".

Von Michael Kroha

Anthony Saad hatte es bereits angekündigt. Jetzt ist es so gekommen, wie von ihm befürchtet: "Ich habe keinen neuen Laden gefunden, den ich mit meinem Konzept bezahlen kann", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Weil sein aktueller Mietvertrag ausläuft, wird er am Samstag, 19. August, seinen Unverpackt-Laden in der Ulmer Innenstadt das letzte Mal öffnen. "Es ist kein Verlust für mich, es ist ein Verlust für Ulm und Neu-Ulm", sagt er.

Die Mieten in der Innenstadt seien "exorbitant hoch". Er habe sich mit IHK, Maklern und Banken unterhalten. Alle würden davon ausgehen, dass aufgrund der Inflation die Mieten weiter steigen. Einzig bei einem Kauf könnten die Preise sinken. "Aber das will ich nicht", sagt der studierte Maschinenbau-Ingenieur.

