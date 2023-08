Ulm

Unverpackt-Laden schließt: So reagiert die Stadt auf Kritik des Betreibers

Der Unverpackt-Laden Ora d'Oro in Ulm öffnet am 19. August das letzte Mal. Ein neuer Standort konnte nicht gefunden werden.

Plus Der Betreiber des Unverpackt-Ladens in Ulm bemängelt eine unzureichende Unterstützung seitens der Stadt. Die reagiert nun. Doch auch das besänftigt nicht wirklich.

Von Michael Kroha

Anthony Saad hatte lange nach neuen Räumlichkeiten gesucht. Doch daraus wurde nichts. Am 19. August wird er seinen Unverpackt-Laden Ora d'Oro Unter der Metzig vermutlich das letzte Mal öffnen und danach schließen. Um sich macht der studierte Maschinenbau-Ingenieur keine Sorgen. Das Aus seines Geschäfts sieht er vielmehr als "Verlust für Ulm und Neu-Ulm". Schließlich gehe es um Müllvermeidung und Nachhaltigkeit. Er habe seitens der Stadtverwaltung, insbesondere vom Laden-Aktiv-Manager mehr, aktivere Unterstützung erhofft. Das Ulmer Rathaus reagiert nun auf die Kritik.

In einer am Mittwoch verschickten Mitteilung heißt es, die Wirtschaftsförderung der Stadt Ulm würde diese Entwicklung bedauern. Liegenschaftsamtsleiterin Tanja Oelmaier, zu deren Zuständigkeitsbereich auch die Wirtschaftsförderung gehört, wird darin folgendermaßen zitiert: "Wir haben alles getan und zusammen mit dem Citymanagement und dem Laden-Aktiv-Manager alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Herrn Saad zu helfen." Die Unterstützung sei weit über das übliche Maß hinausgegangen, denn "der Unverpackt-Laden ist schon etwas Besonderes im Rahmen des Innenstadt-Sortiments", wie Oelmaier sagt.

