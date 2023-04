Urteil im Laichinger Mordprozess erwartet: Tötete ein Paar den Mitbewohner?

Sie lebten noch zusammen, doch als ihr Ex-Freund nicht mehr zahlen konnte, soll eine Frau mit ihrem Neuen einen grausamen Plan geschmiedet haben. Nun wird im Laichinger Mordprozess ein Urteil erwartet.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Mannes in einer WG in Laichingen ist am Donnerstag das Urteil möglich. Angeklagt sind ein 24-jähriger Mann und seine 27 Jahre alte Partnerin.

Das Paar soll seinen 31-jährigen Mitbewohner, den Ex-Freund der Frau, im Juni vorigen Jahres in einem Einfamilienhaus in Laichingen misshandelt und getötet haben. Der Mann war mit einem Teleskopschlagstock verprügelt und schließlich erdrosselt worden. Die Angeklagten hatten gegenüber der Polizei und dem Rettungsdienst behauptet, sie hätten in der Tatnacht "einen Schlag" im Haus gehört und den Mitbewohner schließlich schwer verletzt im Bad gefunden. Der 24-Jährige habe das Opfer dann ins Wohnzimmer geschleppt, um ihn dort zu reanimieren und Hilfe zu rufen.

Mord in Laichingen: Das beantragten der Staatsanwalt und die Verteidiger am Landgericht Ulm

Der Verdacht der Polizei richtete sich jedoch bald gegen die Ex-Freundin des Opfers und ihren Partner. Deren Wohnung wurde daraufhin abgehört. Der Tatverdacht erhärtete sich, das Paar wurde festgenommen. Im Januar dieses Jahres begann der Prozess gegen die beiden am Landgericht Ulm. Vor Gericht schwiegen der Mann und die Frau.

Die Staatsanwaltschaft beantragte, beide Angeklagte wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Die Verteidiger beantragten Freispruch. Das Urteil hätte eigentlich bereits Ende März fallen sollen, die Plädoyers waren schon gehalten. Nach einem rechtlichen Hinweis der Kammer wurde die Verhandlung jedoch unterbrochen.

Nun könnte an diesem Donnerstag (8.30 Uhr) das Urteil fallen. Zuvor werden Verteidigung und Staatsanwaltschaft noch einmal plädieren. Auch eine erneute Eröffnung der Beweisaufnahme ist theoretisch möglich. (mit dpa)