Urteil im Laichinger Mordprozess: Lebenslange Haft für beide Angeklagten

Im Laichinger Mordprozess ist am Gründonnerstag vor dem Landgericht Ulm das Urteil gefallen. Zuvor hatte sich erstmals der Angeklagte geäußert - vergebens.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Mannes in einer WG in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) ist an diesem Donnerstag (6.4.23) das Urteil gefallen. Trotz einer überraschenden erstmaligen Aussage des 24 Jahre alten Angeklagten am Vormittag, in der er seine mitangeklagte 27 Jahre alte Partnerin bezichtigte, den 31-jährigen Mitbewohner alleine getötet zu haben, verurteilte das Gericht nun beide zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.

Das Gericht sah es demnach als erwiesen an, dass das Paar den 31-jährigen Mitbewohner, den Ex-Freund der Frau, im Juni vorigen Jahres in einem Einfamilienhaus in Laichingen zusammen misshandelt und getötet hat. Der Mann war mit einem Teleskopschlagstock verprügelt und schließlich erdrosselt worden. Die Angeklagten hatten gegenüber der Polizei und dem Rettungsdienst behauptet, sie hätten in der Tatnacht "einen Schlag" im Haus gehört und den Mitbewohner schließlich schwer verletzt im Bad gefunden. Der 24-Jährige habe das Opfer dann ins Wohnzimmer geschleppt, um ihn dort zu reanimieren und Hilfe zu rufen.

Mord in Laichingen: Das beantragten der Staatsanwalt und die Verteidiger am Landgericht Ulm

Der Verdacht der Polizei richtete sich jedoch bald gegen die Ex-Freundin des Opfers und ihren Partner. Deren Wohnung wurde daraufhin abgehört. Der Tatverdacht erhärtete sich, das Paar wurde festgenommen. Im Januar dieses Jahres begann der Prozess gegen die beiden am Landgericht Ulm. Vor Gericht schwiegen der Mann und die Frau zunächst.

Die Staatsanwaltschaft beantragte, beide Angeklagte wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Die Verteidiger beantragten Freispruch. Das Urteil hätte eigentlich bereits Ende März fallen sollen, die Plädoyers waren schon gehalten. Nach einem rechtlichen Hinweis der Kammer wurde die Verhandlung jedoch unterbrochen.

Prozessfortsetzung am Gründonnerstag: Was bislang in der Verhandlung passierte

Bei der Fortsetzung am heutigen Gründonnerstag kam es Vormittag zu einer zunächst überraschenden Wendung. Der Angeklagte machte überraschend und erstmals eine Aussage. Darin gestand er zwar, so wie zunächst im Laufe des Prozesses dargestellt, durchaus auf das Opfer eingeschlagen zu haben - auch aus den genannten Gründen. Allerdings nicht auf den Kopf, sondern lediglich auf den Oberkörper und die Beine.

Nachdem sie ihn zusammengeschlagen haben, sollen er und seine Partnerin zusammengesessen sein und hätten Pizza gegessen. Nachts, gegen 3 Uhr, habe er dann die Küche aufgeräumt und aus dem Wohnzimmer lautes Geschrei vernommen. Daraufhin sei er ins Wohnzimmer und habe gesehen, wie die 31-Jährige sich auf das Opfer stürzt, ihn beschimpft, würgt und dann dessen Kopf zu Boden schlägt. Er soll sie heruntergezogen haben und versucht haben, ihm zu helfen. Auch, ihn wiederzubeleben. Schließlich will er nach eigenen Angaben auch den Notruf abgesetzt haben. Er bezichtigt also die 31-Jährige, ihren Ex-Freund allein getötet zu haben.

Mord in Laichingen: Staatsanwaltschaft hält Aussage für gelogen und sieht zahlreiche Widersprüche

Der Oberstaatsanwalt hielt diese Version für gelogen und sah in der erstmaligen Aussage zahlreiche Widersprüche. Er blieb daher bei seinem Plädoyer von Ende März und forderte für beide Angeklagten erneut eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Die Verteidigerin der 27-Jährigen beharrte ebenfalls auf ihrer Forderung, dass ihre Mandantin freizusprechen sei. Ihrer Auffassung nach sei das, was während der Verhandlung zutage gekommen war, nicht in Einklang zu bringen mit dem, was der 24-Jährige erzählte. Sie ging deshalb davon aus, dass der 24-Jährige den Mitbewohner getötet hat.

Der Rechtsanwalt des 24-Jährigen sah die Version seines Mandanten durchaus im Bereich des Möglichen. Weil er eingeräumt hatte, das Opfer unter anderem mit einem Schlagstoch geschlagen zu haben, forderte er wegen gefährlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Das Gericht aber folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft.