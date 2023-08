Prozess in Ulm

vor 35 Min.

Urteil nach Polizistenattacke: Welche Rolle der 14-Jährige spielte

Im Prozess um eine brutale Attacke auf einen Polizisten am Kornhausplatz ist am Landgericht Ulm das Urteil gefallen. Die Angeklagten wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Plus Im Prozess um versuchten Mord in Ulm werden die Angeklagten zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht glaubt dem Hauptbelastungszeugen – obwohl er mindestens einmal log.

Von Michael Ruddigkeit

Die Beweislage war eindeutig: Die drei Angeklagten im Alter von 18, 24 und 25 Jahren haben in der Ulmer Innenstadt einen jungen Polizisten attackiert und schwer verletzt. Doch war es versuchter Mord? Die 1. Große Jugendkammer am Landgericht Ulm hat jetzt das Urteil gefällt. Wichtigster Zeuge in dem Prozess war ein 14-Jähriger, der bei dem Angriff am Kornhausplatz dabei war, gegen den das Verfahren aber eingestellt wurde, weil er damals noch strafunmündig war. Das Gericht hielt seine Aussagen für glaubwürdig.

Auch der damals 13-Jährige hat den Polizisten in Ulm attackiert

Der Jugendliche hatte erst nach einigem Widerstand und Androhung von Strafen hinter verschlossenen Türen ausgesagt. Die Verteidiger der Angeklagten stellten in ihren Plädoyers den Zeugen als komplett unglaubwürdig dar und warnten davor, ihm zu glauben. Tatsächlich hat der Jugendliche in mindestens einem Punkt gelogen: Er behauptete, das Opfer selbst nicht verletzt zu haben. Anhand der Spuren ließ sich ihm ein Tritt jedoch zweifelsfrei nachweisen. Bestraft werden konnte er dafür freilich nicht, weil er zum Tatzeitpunkt erst 13 Jahre alt war.

