Uzin Utz aus Ulm fährt weniger Gewinn ein

Das Ulmer Chemie-Unternehmen Uzin Utz spricht von einem robusten dritten Quartal in anspruchsvollem Umfeld.

In einem schwierigen Marktumfeld hat sich Uzin Utz im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres solide behauptet. Trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen konnte die Unternehmensgruppe ihre Auftragseingänge steigern.

Der Konzernumsatz stieg demzufolge zum dritten Quartal um 12,3 Prozent auf 370,5 Millionen Euro und liegt damit um 40,6 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau (329,8 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 30,6 Millionen Euro um 22,2 Prozent unter dem Vorjahr (39,3 Millionen Euro).

Uzin Utz aus Ulm leidet unter teureren Rohstoffen

Der Ergebnisrückgang ist vor allem auf Margenverschlechterungen infolge der gestiegenen Rohstoffpreise und Transportkosten zurückzuführen. Preissteigerungen konnten nicht in vollem Ausmaß weitergegeben werden. Der weiterhin hohe Bedarf an Wohnungen national wie international und die Bemühungen des von der Bundesregierung gegründeten Bündnisses bezahlbarer Wohnraum stimmen Uzin Utz in diesen wirtschaftlich unruhigen Zeiten dennoch weiterhin zuversichtlich. (AZ)