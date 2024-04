Uzin Utz aus Ulm kann die Krise am Bau kaum etwas anhaben

Plus Mit Bohnerwachs und Schuhcreme machte Uzin Utz den Anfang in Ulm. Über 100 Jahre später läuft es immer noch wie geschmiert im Ulmer Donautal.

Knapp 500 Menschen beschäftigt der Bodenspezialist in Ulm, der 1919 von Wien nach Ulm zog und einst mit Seifenpulver, Schuhcreme und Bohnerwachs eine Erfolgsstory startete. Die konnte zuletzt auch eine Flaute im Bausektor nicht wirklich trüben.

Die Zeiten des großen Personalaufbaus des Spezialisten für Bodenchemie scheinen aber vorbei. Das hänge nicht nur mit der Flaute im Bausektor zusammen, sondern auch mit einem Fachkräftemangel. Längst nicht jede offene Stelle könne besetzt werden, wie die Vorstandsmitglieder Christian Richter und Philipp Utz bei der alljährlichen Bilanzpressekonferenz sagten. Zu den 1466 Beschäftigten, 776 im Inland und 680 im Ausland, gesellten sich im vergangenen Jahr nur 14 Neue.