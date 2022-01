Ulm

vor 16 Min.

Uzin Utz vergrößert Stammsitz im Ulmer Donautal

Plus Das einzige börsennotierte Unternehmen der Region kauft ein Grundstück und bekennt sich so zum Standort in Ulm. Viele neue Stellen sollen entstehen.

Die Firma Uzin Utz aus Ulm erwirbt die Immobilie des Unternehmens Seifert Logistics Group in der Daimlerstraße im Ulmer Donautal. Der Ulmer Bauchemiehersteller erweitert damit seine Flächen um 21.154 Quadratmeter. Die Standorterweiterung bezeichnet das börsennotierte Unternehmen als "ein Bekenntnis zum Standort Ulm und den Wurzeln des Unternehmens", welches in diesem Jahr auf eine 111-jährige Geschichte zurückblicken kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen