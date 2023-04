Veganer Promikoch eröffnet neues Wirtshaus in Ulm

Plus Mit "Lu kocht" ist Lukas Patscheider im Internet bekannt geworden, Prominente lassen sich von ihm bewirten. Nun kehrt er in seine Heimatstadt Ulm zurück.

Auf dem Kreuz kommen auch künftig vegane Knödel, Maultaschen und Käsespätze auf den Tisch. Gut dreieinhalb Jahre lang war im "Bodhi" deftige bayerisch-schwäbische Hausmannskost ganz ohne tierische Produkte serviert worden, dann schloss Gastronom Klaus Kuttner das Lokal Ende Februar "aus verschiedenen privaten wie auch geschäftlichen Gründen". Er deutete aber an, dass es weitergehen könnte. Und so kommt es auch: Ein Wirt, der schon im Fernsehen aufgetreten ist und immer wieder Prominente bekocht, übernimmt. Ulm, sagt er, soll zu einem "Hotspot" werden.

Aus dem "Bodhi" wird das "Virtshaus", wieder ein Wirtshaus mit veganer Küche. Dafür steht das V im Namen des Restaurants. Pächter Lukas Patscheider ist in Jungingen aufgewachsen und lebt inzwischen mit seiner Familie im Kleinwalsertal. Das "Virtshaus" ist aber nicht das erste Ulmer Projekt des Kochs, der sich Lu nennt: Vor zwei Jahren war er mit einem veganen Foodtruck in der Stadt unterwegs. Der kommt jetzt gelegentlich bei Events zum Einsatz.