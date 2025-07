Stadt Ulm verbietet Treffen von Autoposer-Szene am Wochenende

Treffen der Autotuning- und Autoposer-Szene sind am kommenden Wochenende in Ulm verboten. Die Stadt hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, wie ein Stadtsprecher am Freitag mitteilt. Auslöser ist demnach eine Aufforderung, die derzeit in sozialen Netzwerken kursiert und sich wohl gezielt an die besagten Kreise richtet. Jener Beitrag ist wohl auch in Belgien und Frankreich im Umlauf und soll nach Ansicht der Stadtverwaltung „auf eine gezielte Störung von Ordnung und Sicherheit im Stadtgebiet“ abzielen.

Die Allgemeinverfügung untersagt von Freitag, 4. Juli 2025, 6 Uhr, bis zum Montag, 7. Juli 2025, 6 Uhr, sämtliche Treffen der Autotuning- und Autoposer-Szene im gesamten Stadtgebiet Ulm, einschließlich aller Stadtteile, auf öffentlichem und privatem Raum. Als Treffen gilt demnach jede Ansammlung von mehr als fünf Fahrzeugen, die diesen Gruppen zugeordnet werden können.

Treffen von Autoposern in Ulm verboten: Verstöße werden mit 500 Euro Zwangsfeld geahndet

Zur Autotuning-Szene werden Fahrzeuge gezählt, die gegenüber der Serienproduktion technisch verändert wurden, etwa an Karosserie, Fahrwerk, Motorleistung, Auspuff oder Bereifung. Zur Autoposer-Szene gehören nach Angaben der Stadtverwaltung „Fahrerinnen und Fahrer, die ihre Fahrzeuge zur Selbstdarstellung in verkehrswidriger Weise führen“.

Bei Verstößen gegen die Allgemeinverfügung werden Zwangsgelder in Höhe von 500 Euro verhängt. Kommt eine Autofahrerin oder ein Autofahrer der entsprechenden Aufforderung nicht innerhalb von 20 Minuten nach, kann das Fahrzeug abgeschleppt und beschlagnahmt werden. Dann fallen zusätzlich mindestens 350 Euro an, zuzüglich der Kosten für die Verwahrung des Fahrzeugs.

Autotuner-Treffen in Ulm verboten: Fahrzeughalter müssen Abschlepp-Kosten begleichen

Eine Herausgabe des Fahrzeugs ist frühestens am Montag, 7. Juli, ab 6 Uhr, möglich – vorausgesetzt, es bestehen keine technischen Bedenken hinsichtlich der Verkehrstauglichkeit. Außerdem muss die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter zuvor alle entstandenen Kosten begleichen.

Die Stadt Ulm und die Polizei kündigen an, das Stadtgebiet sowie die Einfahrtsstraßen am Wochenende intensiv zu kontrollieren. (AZ)