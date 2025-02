Verdächtige Wurstköder in Ulmer Weststadt: Peta setzt Belohnung für Hinweise aus

Nachdem am Dienstagmorgen in der Ulmer Weststadt verdächtige Köder aufgefunden wurden, hat die Tierschutzorganisation Peta nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt. Eine Spaziergängerin hatte die mit einer blauen Substanz versetzten Saitenwurst-Stückchen in der Elisabethenstraße auf Höhe der Kirche entdeckt. Die hinzugezogene Polizei konnte mehrere Präparate sicherstellen und hat Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden.

Um den Fall aufzuklären, setzt Peta PETA eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen. Menschen, die in den vergangen Tagen etwas Verdächtiges beobachtet oder anderweitige Hinweise haben, werden gebeten, sich entweder bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.

„Wir hoffen, dass der oder die Verantwortlichen so schnell wie möglich gefunden werden, bevor Tiere oder Menschen in Lebensgefahr geraten“, wird Björn Thun, Fachreferent bei Peta, in einer Mitteilung am Donnerstag zitiert. „Es ist oft schwierig, Tierquäler zu überführen, weil sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Deshalb kann in solchen Fällen jeder noch so unwichtig erscheinende Hinweis entscheidend sein. Mit unserer Belohnungsauslobung wollen wir die Aufklärung vorantreiben sowie Tierhalterinnen und Tierhalter für das Thema sensibilisieren und warnen.“ (AZ)