Verdi bestreikt am Donnerstag die Müllabfuhr in Ulm

Verdi streikt – und legt am Donnerstag Müllabfuhr und Straßenreinigung in Ulm lahm. Darum geht es, das müssen Bürger wissen und so ist die Lage in Neu-Ulm.

Auf erste Warnstreiks müssen sich die Bürgerinnen und Bürger in Ulm einstellen. Am Donnerstag machen Beschäftigte dort Ulm den Anfang. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des städtischen Baubetriebshofs, der Entsorgungsbetriebe und des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule in einen mehrstündigen Warnstreik. Die Entsorgungsbetriebe Ebu verweisen darauf, dass die Restmüll- und Papiertonnen später geleert werden. Doch auch in der Stadt dürfte der Streik deutliche Spuren hinterlassen.

Das Angebot der Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde bei Bund und Kommunen sei bei den Betroffenen "als Hohn und Missachtung ihrer täglichen Arbeit" angekommen, gibt Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirk Ulm-Oberschwaben die Stimmung in einer Pressemitteilung wieder. Die Gewerkschaft fordert für die 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen eine Erhöhung der Entgelte um 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro monatlich sowie für die Auszubildenden 200 Euro mehr. Im Verdi-Bezirk Ulm-Oberschwaben sind rund 25.000 Tarifbeschäftigte in Verwaltungen, Krankenhäusern, Bauhöfen, Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen, Energiebetrieben und im Nahverkehr betroffen. In der ersten Verhandlungsrunde hatten die öffentlichen Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt, am Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. Februar, findet in Potsdam die zweite Verhandlungsrunde statt.

Warnstreik in Verdi: Keine Müllabfuhr am Donnerstag in Ulm

Der Warnstreik in Ulm beginnt um 7.30 Uhr und wird voraussichtlich mehrere Stunden, in einigen Einheiten auch den ganzen Tag andauern. Viele Mülltonnen werden gefüllt stehen bleiben, das betrifft auch die öffentlichen Mülleimer beispielsweise in der Fußgängerzone, in der Friedrichsau oder am Hauptbahnhof. Die Wertstoffhöfe bleiben geschlossen, viele handwerklichen Tätigkeiten und die Stadtreinigung fallen am Donnerstag aus. Verdi rechnet mit rund 300 Streikenden, also einer hohen Beteiligung am ersten Warnstreiktag in Ulm. In der kommenden Woche ist mit Arbeitsniederlegungen in weiteren Städten im Bezirk Ulm-Ostwürttemberg zu rechnen, der von Aalen bis zum Bodensee reicht. In Stadt und Kreis Neu-Ulm sind für diese Woche keine Streiks geplant, sagte Sprecher Hans Sterr unserer Redaktion.

Die Ebu teilen mit, dass sich die Abfuhr der Restmüll- und Papiertonnen wegen des Streiks von Donnerstag auf spätestens Samstag verschiebt. Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Tonnen aber zur gewohnten Zeit an den Straßenrand stellen. Alle Recyclinghöfe und Gartenabfallplätze blieben am Donnerstag ganztägig geschlossen. Auch die Straßenreinigung, der Fuhrpark, der Kanalbetrieb und die Verwaltung sind dann aufgrund des Warnstreiks nicht erreichbar. (AZ)