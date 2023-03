Verdi bestreikt am Mittwoch alle städtischen Kindergärten in Ulm

Die Warnstreiks der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gehen weiter, diesmal sind Familien in Ulm betroffen. Was Verdi zu den Streiks sagt.

Für Mittwoch, 8. März, ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der 33 städtischen Kindertagesstätten in Ulm in den Warnstreik. Pädagogische Fachkräfte und hauswirtschaftliches Personal sollen ihre Arbeit niederlegen und vor der dritten Verhandlungsrunde Druck auf die Arbeitgeber machen. Deren Angebot mache die überwiegend weiblich Betroffenen wütend, sagt Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben. Deswegen hat die Gewerkschaft den Mittwoch für den Streik ausgewählt.

Der 8. März ist Weltfrauentag, an dem sich Frauen traditionell für bessere Lebensbedingungen und gleichen Lohn einsetzen. Diesmal sei er ein Frauenkampftag für die Verdi-Forderung nach mindestens 500 Euro mehr monatlich, so Winkler. Die Eltern, die ihre Kinder in den 33 betroffenen Kindertagesstätten der Stadt Ulm haben, wurden bereits am Freitag von dem bevorstehenden Warnstreik und der Schließung informiert. "Die Allermeisten haben es mit Gelassenheit getragen, verstehen das Personal und unterstützen die Forderung nach einer Lohnerhöhung", war aus den Einrichtungen zu hören.

Verdi bestreikt am Mittwoch, 8. März, Kindergärten in Ulm

Die zum Warnstreik aufgerufenen Beschäftigten versammeln sich am Weinhof. Dort startet um 9.45 Uhr der Demonstrationszug durch die Innenstadt. Von einer sehr hohen Beteiligung am Warnstreik sei auszugehen, so die Einschätzung von Maria Winkler. Das Ansinnen der kommunalen Arbeitgeber die Arbeitsleistung der Beschäftigten mit drei Prozent ab Oktober und zwei Prozent ab Juni nächsten Jahres "zu honorieren", habe Empörung ausgelöst. Die Aussage des Oberbürgermeisters der Stadt Ulm das Angebot sei fair, mache die Frauen wütend: "Wertschätzung sieht anders aus."

Um 10.30 endet der Demonstrationszug wieder am Weinhof, dort findet dann eine Kundgebung statt. Beschäftigte der Behinderteneinrichtungen des Tannenhofs und der Lebenshilfe Donau-Iller werden sich ebenfalls an dem Protest beteiligen und stundenweise die Arbeit einstellen. Die Kundgebung wird solidarisch begleitet von Beschäftigten der Caritas aus sozialen Einrichtungen.

TVÖD: Gewerkschaft bezeichnet Angebot als "völlig unzureichend"

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen eine Erhöhung der Entgelte um 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro monatlich sowie für die Auszubildenden 200 Euro mehr. Im Verdi-Bezirk Ulm-Oberschwaben sind rund 25.000 Tarifbeschäftigte in Verwaltungen, Krankenhäusern, Bauhöfen, Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen, Energiebetrieben und im Nahverkehr betroffen. In der zweiten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Februar 2023 haben die öffentlichen Arbeitgeber ein aus Gewerkschaftssicht völlig unzureichendes Angebot vorgelegt. Bei einer Laufzeit von 27 Monaten läge die reale Steigerung bei 5,14 Prozent. Am 27. März 2023 beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde. (AZ)