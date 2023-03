Verdi-Warnstreik geht weiter: Am Freitag entfällt die Müllabfuhr in Ulm

Am Mittwoch die Kindergärten, am Freitag die Müllabfuhr: Der Verdi-Warnstreik in Ulm geht weiter. Was Betroffene wissen müssen.

Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi am Freitag, 10. März, kommt es zu Ausfällen im Betriebsablauf der Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm (EBU). Davon betroffen sind nach Angaben der EBU die Müllabfuhr, die Wertstoffhöfe, die Straßenreinigung, der Fuhrpark, der Kanalbetrieb und die Verwaltung.

Alle Recyclinghöfe und Gartenabfallplätze in Ulm bleiben am Freitag ganztägig geschlossen. Ab Samstag, 11. März, sind sie aber wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Jedoch entfällt am 10. März die Müllabfuhr. Davon betroffen ist die Leerung der Restmülltonnen und Papiertonnen im Abfuhrbezirk 5 in der Ulmer Oststadt. Die EBU bitten darum, die Mülltonnen zum gewohnten Abfuhrtermin am Straßenrand bereitzustellen und bis zur Leerung stehen zu lassen. Die Leerung der Tonnen wird in den darauffolgenden Tagen nachgeholt. Die Abfuhr der Gelben Säcke durch die Firma Remondis ist durch den Warnstreik nicht betroffen, heißt es.

TVÖD: Gewerkschaft bezeichnet Angebot als "völlig unzureichend"

Für Mittwoch, 8. März, ruft die Verdi die Beschäftigten der 33 städtischen Kindertagesstätten in Ulm in den Warnstreik. Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen eine Erhöhung der Entgelte um 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro monatlich sowie für die Auszubildenden 200 Euro mehr. Im Verdi-Bezirk Ulm-Oberschwaben sind rund 25.000 Tarifbeschäftigte in Verwaltungen, Krankenhäusern, Bauhöfen, Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen, Energiebetrieben und im Nahverkehr betroffen. In der zweiten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Februar 2023 haben die öffentlichen Arbeitgeber ein aus Gewerkschaftssicht völlig unzureichendes Angebot vorgelegt. Bei einer Laufzeit von 27 Monaten läge die reale Steigerung bei 5,14 Prozent. Am 27. März 2023 beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde. (AZ)