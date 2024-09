250 Menschen waren bei der Demo im Januar gegen Rechtsextremismus auf dem Ulmer Münsterplatz angemeldet. 10.000 kamen. Im Vorfeld des AfD-Landesparteitags, der am 5./6. Oktober sowie am 9./10. November in Ulm auf dem Messegelände stattfindet, sind 500 angemeldet. Das überparteiliche „Bündnis Demokratie Ulm“ hofft auf mehr.

