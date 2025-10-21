Icon Menü
Ulm: Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz in Ulmer Frauenstraße aus

Ulm

Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz in Ulmer Frauenstraße aus

Kräfte von Polizei und Feuerwehr rückten aus. Der Vorfall aber endete glimpflich.
    Kräfte von Polizei und Feuerwehr rückten in die Ulmer Frauenstraße aus.
    Kräfte von Polizei und Feuerwehr rückten in die Ulmer Frauenstraße aus. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild)

    Vergessenes Essen hat am Montagabend zu einem Einsatz in der Ulmer Innenstadt geführt. Gegen 21.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Brand in die Frauenstraße aus. Dort hatte ein Hausbewohner Brandgeruch wahrgenommen. Außerdem war der Rauchmelder in einer Wohnung aktiv. Wie sich herausstellte, hatte der Bewohner vergessen, vor dem Verlassen der Wohnung den Topf vom Herz zu nehmen. Durch das verbrannte Essen entwickelte sich Rauch, welcher sich in der Wohnung verteilte. Ein Schaden entstand nach Polizeiangaben nicht, auch gab es keine Verletzten. (AZ)

