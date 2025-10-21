Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz in Ulmer Frauenstraße aus

Vergessenes Essen hat am Montagabend zu einem Einsatz in der Ulmer Innenstadt geführt. Gegen 21.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Brand in die Frauenstraße aus. Dort hatte ein Hausbewohner Brandgeruch wahrgenommen. Außerdem war der Rauchmelder in einer Wohnung aktiv. Wie sich herausstellte, hatte der Bewohner vergessen, vor dem Verlassen der Wohnung den Topf vom Herz zu nehmen. Durch das verbrannte Essen entwickelte sich Rauch, welcher sich in der Wohnung verteilte. Ein Schaden entstand nach Polizeiangaben nicht, auch gab es keine Verletzten. (AZ)

