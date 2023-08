Ulm

Verkauf von Kunstwerken soll Weiße-Rose-Lernort in Ulm mitfinanzieren

Plus Die Martin-Luther-Kirche nahe dem Ehinger Tor in Ulm war ein Schauplatz der Widerstandsgruppe "Weiße Rose". Daran soll erinnert werden. Renommierte Künstler unterstützen das.

Von Sebastian Mayr

Die ersten Exemplare sind schon verkauft, beide Varianten sind etwa gleich beliebt: Jeweils 20 Drucke von "White Rose" und "White Rose Red" hat der irisch-amerikanische Künstler Sean Scully gespendet, sie können für je 5000 Euro erworben werden. Im besten Fall 200.000 Euro also, die dem neu entstehenden Lernort "Weiße Rose" an der Ulmer Martin-Luther-Kirche zugutekommen sollen. Genauer gesagt: nicht dem Ort selbst, sondern dem Programm, das um ihn herum gestrickt werden soll.

Der Bund hat Zuschüsse in Höhe von eineinhalb Millionen Euro für den Ausbau der Gedenkstätte an dem Gotteshaus bewilligt. Nur drei Orte, die an die Widerstandsgruppe erinnern, sind noch erhalten. Der Zaun in der Münchner Orleansstraße, vor dem sich Hans Scholl, Alexander Schmorell und Willi Graf mit Sophie Scholl am 22. Juli 1942 fotografieren ließen, bevor ein Zug die Männer an die Ostfront brachte. Die Orgelstube der Martin-Luther-Kirche, in die Abiturienten Hans Hirzel und Franz-Josef Müller im Januar 1943 das fünfte und schärfste Flugblatt der "Weißen Rose" versandfertig machten. Und der Lichthof der Uni München, in dem Hans und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 beim Verteilen von Flugblättern entdeckt wurden.

