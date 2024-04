Verkaufsoffener Sonntag in Ulm: Das ist am 28. April 2024 geboten

Für Sonntag, 28. April, verspricht das Ulmer City Marketing einen familiären und erlebnisreichen Einkaufstag in der Ulmer Innenstadt. Segway-Roller können getestet werden.

Traditionell findet auf dem Münsterplatz der bunte Frühjahrsmarkt des Ulmer Volksfestveranstalters VMV statt - dieser hält bereits ab 11 Uhr ein breites Sortiment bereit. Von Klassikern wie Besen, Holz- und Haushaltswaren, Gewürzen und Tee über Mode uns regionale Spezialitäten.

Die Kulinarik wird an diesem Frühjahrstag wie immer großgeschrieben. Zahlreiche Foodtrucks unterschiedlichste Genussstände bieten im Rahmen des Frühjahrsmarktes ein abwechslungsreiches Essensangebot

Auto-Schau in der Innenstadt Ulm

Ebenso kommen Autointeressierte am verkaufsoffenen Sonntag auf ihre Kosten. Regionale Autohäuser stellen von der Fußgängerzone bis zur Neuen Mitte in der Innenstadt Fahrzeuge aus.

Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte in der Ulmer Innenstadt ihre Pforten. Über das normale Angebot hinaus gehen etwa Glücksräder, Musik und Verkostungen bis hin zu einem Modemarkt, einem Fussballcage oder einer Senioren-Mobilitäts-Testaktion mit Scooter-Segway-Rollern. "Außerdem findet erstmals ein „City-Spaß für Kids“ statt. Hier können die Kinder unterschiedliche Stationen absolvieren, dabei Stempel sammeln und sich im Anschluss ein kuscheliges Geschenk abholen“, erklärt Citymanagerin Sandra Walter das Kinderprogramm.

Mit dabei sind Balancebord-Act, eine Hüpfburg am nördlichen Münsterplatz, Geschicklichkeitstests am Judenhof bis hin zu Seilspringen in der Dreiköniggasse.

Das Spatzenbähnle fährt am verkaufsoffenen Sonntag durch Ulm

Das beliete Spatzenbähnle fährt ab 13 Uhr traditionell zu jeder vollen Stunde bei Fotoprofi am Münsterplatz ab und bietet eine kostenfreie Rundfahrt durch Ulm.

Bereits zum zweiten Mal wird in diesem Jahr rund um den verkaufsoffenen Sonntag ein „Ulmer Frühlingsfest“ stattfinden. Hierbei handelt es sich um eine Art „kleinen Rummel“ auf dem südlichen Münsterplatz von Freitag, 26. April bis zum Montag, 29. April, der Aktivitäten und Genuss für Familien bietet. (AZ)