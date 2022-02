Blautalcenter in Ulm ist verkauft - kommt es zum Abriss?

Plus Das Einkaufszentrum in Ulm hat einen neuen Eigentümer. Der schließt auch einen Abriss des Gebäudes mit einer 37.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche nicht aus.

Das 1997 eröffnete Blautalcenter steht vor einem Umbruch. Wie der bisherige Inhaber, die Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft, auf Anfrage bestätigt, wechselte das Gebäude zum 1. Februar den Inhaber. Der hat große Pläne. Die Stadt Ulm ebenso.