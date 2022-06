Verkehrsführung bei Baustellen: Versuch auf Ludwig-Erhard-Brücke war ein Erfolg

Lokal Die Sanierung der Ludwig-Erhard-Brücke ging schneller als gedacht. Ein Verfahren für die Verkehrsführung könnte auch bei künftigen Arbeiten zum Einsatz kommen.

Eigentlich sollte die Ludwig-Erhard-Brücke über die Bahngleise am Mittwoch für den Verkehr freigegeben werden. Doch Autos und Lastwagen rollen schon seit 15. Mai wieder über das Bauwerk, das den Blaubeurer Ring und die Karlstraße verbindet. "Die Baufirmen haben top gearbeitet", lobt Steve Endel, Leiter der städtischen Abteilung Verkehrsinfrastruktur. Ulm hat aber auch zusätzliches Geld investiert – und Glück gehabt. Ein Versuch hat sich indes bewährt.