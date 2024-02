Die 12 Tenöre kommen nach Ulm: Hier können Sie Tickets gewinnen

Die 12 außergewöhnlichen Sänger widmen ihre Show der musikalischen Weltgeschichte - von Klassik bis Pop. Wir verlosen Tickets.

Seit mehr als 14 Jahren gelten sie als eine der erfolgreichsten Tenorformationen der Welt. Sie versprechen dem Publikum großen Stimmen, eindrucksvolle Choreografien, witziges Entertainment und charmante Moderationen. Die "12 Tenöre" geben Konzerte in Europa, China, Japan und Südkorea. Am Samstag, 30. März, kommen sie um 20 Uhr ins Ulmer Congress Centrum.

Aus unterschiedlichen Nationen zusammengekommen, kennen sie nur ein Ziel: ihr Publikum anzustecken. Anzustecken mit ihrer mitreißenden Leidenschaft für Musik. Von klassischen Arien wie "Nessun Dorma" über Pop-Hymnen wie "Music" bis hin zum neu arrangierten und choreografierten Michael-Jackson-Medley: nie war Musik von einer einzigen Stimmlage so vielfältig, wirbt der Veranstalter. Mit ihrer großen Music of the World-Tournee feiern "The 12 Tenors" nun eine Hommage an Musik, die Geschichte schrieb, an Welthits, die die Menschheit bewegten und Momente unvergesslich gemacht haben.

12 Tenöre in Ulm: So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.provinztour.de oder - mit etwas Glück - in unserem Gewinnspiel. Unsere Redaktion verlost 5 mal 2 Karten für die Vorstellung im Ulmer Congress Centrum. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "12 Tenöre" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist der 5. Februar. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

