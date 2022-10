Verlosung: Gewinnen Sie Tickets für einen Abend mit Eckart von Hirschhausen

"Endlich!" heißt das siebte Soloprogramm des Arztes, der sein Publikum mit Humor und Fakten zu unterhalten weiß. Am 21. November kommt er nach Ulm.

Nach Glück, Liebe und Wundern widmet sich Eckart von Hirschhausen, der Doktor der Nation, dem größten Thema unserer Zeit: der Zeit! Was macht die Zeit mit uns, was machen wir mit unserer Zeit. Warum tickt die berühmte biologische Uhr, und wie zieht man sie wieder auf? Alle wollen alt werden – aber keiner will alt sein. Von Botox bis Hirnjogging, von Anti-Aging-Cremes bis Ernährungswahn – Dr. Eckart von Hirschhausen bürstet die Erfolgsversprechen unserer Zeit humorvoll gegen den Strich und trennt wissenschaftlich fundiert den Unsinn von dem, was das Leben tatsächlich lebenswert macht.

Eckart von Hirschhausen tritt in Ulm auf

Sein siebtes Programm "Endlich!" bietet viele unerwartete Aha-Erlebnisse, erstaunliche Fakten, eine Prise Zauberei und Musik mit dem genialen Christoph Reuter am Klavier. Alles interaktiv, witzig und hintersinnig zugleich. Wenn das Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben? In Ulm ist er damit am 21. November im Congress Centrum zu Gast. Tickets gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder – mit etwas Glück – in unserem Gewinnspiel. Schicken Sie dazu einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Endlich Hirschhausen" an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden ebenfalls per Mail benachrichtigt und können Ihre Karten dann an Abendkasse abholen.

