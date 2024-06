Verlosung: Großes Klassik-Open-Air mit den Wiener Symphonikerm

Das renommierte Wiener Orchester gastiert im Juli in Ulm. Im Gepäck hat es die erst 2022 uraufgeführte Donau Symphonie. So nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil.

Ein ganz besonderes Klassik-Open-Air wird es nächsten Monat in Ulm geben. Mit den Wiener Symphonikern gastiert nicht nur ein Orchester von Weltrang in der Münsterstadt. Sie haben mit der Donau Symphonie von Frank Wildhorn auch ein Werk im Gepäck, dass ihre Heimatstadt direkt mit Ulm verbindet.

Eine bessere Location für dieses außergewöhnliche Konzert hätten sich die Veranstalter kaum aussuchen können. Gut eine Woche vor dem größten Ulmer Feiertag, dem Schwörmontag, spielen die Wiener Symphoniker mitten im Herzen der Stadt, und zwar im Schatten des höchsten Kirchturms der Welt auf dem Münsterplatz. Neben der Donau Symphonie, die im November 2022 von Wiener Symphonikern in ihrer Heimatstadt uraufgeführt wurde und die von Walter Feucht in Auftrag gegeben wurde, stehen am Sonntag, 14. Juli, auch unter anderem auch Stücke aus den Musicals "Dracula" und "Jekyll & Hyde" auf dem Programm.

Mehr als 3000 Tickets für dieses Event wurden bereits verkauft. Noch gibt es Karten an den üblichen Vorverkausstellen und online unter anderem unter ulmtickets.de. Zudem verlost unsere Redaktion in Kooperation mit dem Veranstalter Allgäu Concerts 3 mal 2 Freikarten. Wer Interesse an zwei Karten hat, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Donau Symphonie" an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und können sich ihre Karten dann an der Abendkasse abholen.

