Ulm

vor 34 Min.

Verlosung: Hier gibt es Tickets für Max Mutzke und die SWR-Big Band

Artikel anhören Shape

Der ehemalige Eurovision-Teilnehmer Max Mutzke kommt in Begleitung der SWR Big Band nach Ulm. So nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil.

Max Mutzke gilt als einer der besten Sänger des Landes. Seit 2015 tritt er regelmäßig mit der SWR Big Band auf. Das Gesamtpaket stimmt und begeistert regelmäßig das Publikum - bald auch in Ulm. Am Samstag, 7. Oktober, geben Mutzke und die SWR Big Band ein Konzert im Congress Centrum. Wir verlosen 5 mal 2 Karten. Kennzeichnend für Mutzkes Vorzeigekarriere ist eine ständige künstlerische Weiterentwicklung mit mehreren Chartplatzierungen. Begonnen hat alles mit einer kleinen Funk-Band, 2004 gewann er dann eine Castingshow die ihn zum Eurovision Song Contest nach Istanbul führte - es reichte immerhin für Platz acht. Sein Album "Durch Einander" gewann sogar den Jazz Platin Award. So ist es nicht verwunderlich, dass die ebenfalls preisgekrönte SWR Big Band die passende Begleitung für den Sänger ist. Das Ensemble blickt zudem auf vier Grammy-Nominierungen. Auf dem gemeinsamen Konzertprogramm stehen Mutze-Songs wie "Welt hinter Glas", "Can´t wait until tonight" und Soul- und Pop-Klassiker wie "Me & Mrs Jones". Einsendeschluss ist der 17. September Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen, online unter provinztour.de oder mit etwas Glück bei unserem Gewinnspiel. Wer teilnehmen möchte, schickt eine Mail mit dem Betreff "Max Mutzke" an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden ebenfalls per Mail benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 17. September. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)

Themen folgen