Verlosung: Kastelruther Spatzen kommen nach Ulm

Vor 40 Jahren haben sie ihr erstes Album veröffentlicht, heuer sind sie unter dem Motto "Herz und Heimat auf Tour. Im April spielen die Kastelruther Spatzen auch in Ulm.

Seit 40 Jahren sind die Kastelruther Spatzen in ganz Europa unterwegs. 2024 sind sie unter dem Motto "Herz und Heimat" auf Tour und kommen am Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr nach Ulm ins Congress Centrum. Wir verlosen 5 mal 2 Tickets.

"Herz und Heimat" gehören für die Kastelruther Spatzen fest zusammen. Das sieht man an ihren Trachten und hört es auch in ihren Liedern, die immer wieder von der Liebe zur Heimat, der alpenländischen Natur und dem Leben der Menschen in Südtirol handeln. Dabei haben sich die Spatzen nie verbiegen lassen.

So nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil

Außerdem gilt es in diesem Jahr ein Jubiläum zu feiern. Genau 40 Jahre ist es nun her, dass die Kastelruther Spatzen ihr erstes Album "Viel Spaß und Freude" veröffentlicht haben. 13 Echos und unzählige Platin- und Goldauszeichnungen dürfen sie in ihrer Geschichte ihr Eigen nennen. Wer die Band nun in Ulm erleben will, bekommt Tickets im Vorverkauf bei den üblichen Verkaufsstellen, online unter www.provinztour.de oder mit etwas Glück in unserem Gewinnspiel. Wir verlosen 5 mal 2 Tickets für den Auftritt in Ulm. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Kastelruther Spatzen" an gewinnspiel@nuz.de.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und können sich die Karten dann an der Abendkasse abholen.