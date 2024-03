Verlosung: Messe Gartenträume findet wieder in Ulm statt

Die Messe Gartenträume lädt zum 20-jährigen Jubiläum nach vier Jahren Pause wieder auf das Ulmer Messegelände ein. Hier können Sie Tickets gewinnen.

Nachdem die Messe Gartenträume zuletzt noch mit Verweis auf die hohen Energiekosten abgesagt wurde, ergrünen die Messehallen bald wieder: Von Freitag, 22. März bis einschließlich Sonntag, 24. März, läutet die Messe Gartenträume in der Ulm-Messe die Gartensaison ein.

Nach vier Jahren Pause werden wieder Tausende von Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhabern in die Au strömen. „Ich freue mich sehr, dass die Gartenträume, eine der attraktivsten Publikumsmessen in Ulm in 2024 wieder stattfindet und alle drei Hallen wieder gefüllt werden.“, sagt Jürgen Elits, Geschäftsführer der Ulmer Messe.

Drei Tage Gartenträume in Ulm

Drei Tage lang werden die Hallen zu einem Paradies für Gartenfans: eine breite Auswahl an Ausstellern aus der Garten- und Pflanzenwelt sorgen für ein unvergleichliches Erlebnis. An rund 90 Ständen finden Gartenfans Pflanzen und Blumenzwiebeln, Gestaltungsideen, Dekorationen, Outdoor-Technik und -Möbel, Beratung von Gartenprofis, nützliche Werkzeuge und mehr.

Als Höhepunkt der Gartenträume kündigen die Veranstalter den renommierten "Pflanzenarzt" René Wadas an. Mit seiner langjährigen Erfahrung in Funk und Fernsehen und seinem Expertenwissen steht er mit Rat und Tat zur Seite. Zur kostenfreien Pflanzensprechstunde können Gartenfreunde Pflanzen, deren Blätter oder Fotos mitbringen.

Hier können Sie Tickets gewinnen

Außerdem wird eine "Rallye der Sinne" angekündigt, ein interaktives Erlebnis. An verschiedenen Stationen in den Messehallen können sie ihre Sinne bewusst einsetzen und dabei nicht nur genießen, sondern auch lernen. Von aromatischen Köstlichkeiten bis hin zu taktilen Erfahrungen. Tickets sind unter www.gartentraeume.com/messen/ulm erhältlich. Oder - mit etwas Glück - in unserem Gewinnspiel. Unsere Redaktion verlost 5 mal 2 Karten für die Messe. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Gartenträume" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Freitag, 15. März, 11.30 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

