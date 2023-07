Serdar Somuncu kommt ins CCU: Hier gibt es Tickets zu gewinnen

Mit seinem aktuellen Programm "Das vierte Reich" macht Serdar Somuncu auch im Ulmer CCU Halt. Karten gibt es unter anderem in unserem Gewinnspiel.

Serdar Somuncu ist und bleibt ein Mann der klaren Haltung und die richtet sich immer noch gegen Engstirnigkeit und Intoleranz. Woher diese kommt und wie man sie nennt, ist ihm dabei herzlich egal, denn schließlich sind wir alle im Wandel der Gedanken nur ein Fähnlein im Wind.

Im aktuellen Programm "Das vierte Reich" hat es der selbst ernannte Hassprediger und Gründer einer Religionsgemeinschaft abgesehen auf seine Kritiker und den neuen Zeitgeist der vorschnellen Verurteilung. "Wir brauchen mehr Wohlwollen und weniger Arg", sagt Somuncu. Die Macht der aus den Hinterhalten schießenden Scheinkritiker müsse gebrochen werden. Die Verseuchung der Gedanken durch den Mainstream müsse beendet werden. Eindeutigkeit ist wieder an der Tagesordnung. Ob politisch korrekt oder nur im Affekt.

So nehmen Sie an unserer Verlosung teil

Der Hassias Somuncu verspricht Erlösung und sieht sich daher auch mehr als Seelenheiler, denn als Volksverführer. Wer diesem satirischen Spaß beiwohnen will, ohne dabei an die Grenze seines Humors zu gelangen, hat dazu am 15. Oktober in Ulm die Gelegenheit. Um 20 Uhr tritt Somuncu im Congress Centrum auf. Tickets gibt es im Vorverkauf an den bekannten Stellen oder - mit etwas Glück - in unserem Gewinnspiel. Unsere Redaktion verlost drei mal zwei Tickets für die Show in Ulm. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Serdar Somuncu" an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden von uns ebenfalls per Mail benachrichtigt und können ihre Karten dann an der Abendkasse abholen.

