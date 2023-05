Helmfried von Lüttichau im Ulmer Zeit: Hier können Sie Tickets gewinnen

Der bekannte Schauspieler ("Hubert und Staller") kommt am 11. Juni ins Ulmer Zelt. So nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil.

Im Fernsehen schien er die letzten Jahre allgegenwärtig - nicht nur bei den unzähligen Wiederholungen der beliebten Vorabend-Krimireihe "Hubert und Staller". Nun kommt Helmfried von Lüttichau (der "Staller" des Duos) mit seinem Soloprogramm "plugged" ins Ulmer Zelt. Tickets gibt es hier zu gewinnen.

In seinem Bühnenprogramm lernt man den Schauspieler in ganz unterschiedlichen Facetten kennen, abseits seiner bekanntesten Rolle - persönlich, sympathisch, echt. Zum Programm: "Er ist der beste Ungeschickte, den ich kenne", sagt Christian Tramitz über seinen Serien-Partner aus "Hubert und Staller". Schon der Vater hatte ihm "zwei linke Hände" attestiert. Trotzdem ist er was geworden. Dichter? Schauspieler. Alles hat er sich abgeguckt. Das Ungeschickte beim Valentin, das Dichten beim Gernhardt, die E-Gitarre bei Keith Richards. Von Lüttichau sagt: "Ich wollte immer Rockmusiker werden! Das blöde war nur, dass ich nur Geige spielen konnte. Und das noch nicht mal gut!" Alles kam anders, als er wollte. Deshalb stellt er sich jetzt auf die Bühne und erzählt, warum er kein Rockstar wurde. "Ich bin total glücklich, mit etwas wirklich Eigenem auf die Bühne gehen zu können; die Freiheit zu haben, zu erzählen, zu singen, und zu spielen, was mir Spaß macht: Dialekte sprechen - in den verschiedensten Rollen, eigene Gedichte vertonen, mich an meinen Lieblings-Rocksongs versuchen."

3 mal 2 Freikarten für das Ulmer Zelt

Wir verlosen 3 mal 2 Tickets für den Auftritt von Helmfried von Lüttichau am Sonntag, 11. Juni, im Ulmer Zelt. Wer teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff "plugged" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss: 4. Juni. Die Gewinner werden ebenfalls per E-Mail benachrichtigt.

